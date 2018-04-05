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    06 Nisan 2018, Cuma

    GALATASARAY

    G.Saray'da hedef duble!

    G.Sarayda hedef duble!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018

    Sarı-kırmızılı ekipte beklentiler yükseldi

    Galatasaray'da hedef çifte şampiyonluk... Beşiktaş'a 4, Fenerbahçe'ye ise 6 puan fark atan sarı- kırmızılılarda hedef Ziraat Türkiye Kupası'nı da alarak sezonu iki kupayla kapatmak. Akhisar'ı deplasmanda 2-1 yenerek kupada finale göz kırpan sarı-kırmızılı ekiple ilgili bu olandaki bir bir istatistik de beklentileri yükseltiyor. O da sarı-kırmızılıların geride kalan 55 sezonun 22'sinde final oynayıp bu finallerin 17'sini kazanması... Ayrıca Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı finallerin yüzde 77.2'sinde mutlu sona ulaştı.

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