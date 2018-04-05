G.Sarayda hedef duble!

Sarı-kırmızılı ekipte beklentiler yükseldi

GALATASARAY HABERLERİ

hedef çifte şampiyonluk...4,ise 6 puan fark atan sarı- kırmızılılarda hedefda alarak sezonu iki kupayla kapatmak.deplasmanda 2-1 yenerek kupada finale göz kırpan sarı-kırmızılı ekiple ilgili bu olandaki bir bir istatistik de beklentileri yükseltiyor. O da sarı-kırmızılıların geride kalan 55 sezonun 22'sinde final oynayıp bu finallerin 17'sini kazanması... Ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı finallerin yüzde 77.2'sinde mutlu sona ulaştı.