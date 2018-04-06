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    06 Nisan 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Galatasaray'da Gençlerbirliği hazırlıkları

    Galatasarayda Gençlerbirliği hazırlıkları
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 06.04.2018

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 9 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

    Sarı-kırmızılı oyuncuların, 5'e 2 pas organizasyonlarının ardından idmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirdiği kaydedildi.

    Antrenmanın, orta ve şut çalışmalarının ardından yenilenme koşusuyla tamamlandığı aktarıldı.

    Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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