Galatasarayda Gençlerbirliği hazırlıkları

06 Nisan 2018, Cuma
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Galatasaray'da Gençlerbirliği hazırlıkları
Giriş Tarihi: 06.04.2018
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 9 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı oyuncuların, 5'e 2 pas organizasyonlarının ardından idmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirdiği kaydedildi.
Antrenmanın, orta ve şut çalışmalarının ardından yenilenme koşusuyla tamamlandığı aktarıldı.
Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
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