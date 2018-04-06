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    06 Nisan 2018, Cuma

    GALATASARAY

    G.Saray devleri geride bıraktı!

    G.Saray devleri geride bıraktı!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018

    G.Saray, ve M. City’nin ardından en iyi iç saha performansına imza attı

    Trabzon engelini de kayıpsız geçen , iç sahada Avrupa'nın en başarılı takımları arasında üst sıralarda yer buldu. İç sahada bu sezon 14 maç oynayan Cimbom 13 galibiyet alıp 1 maçta da (Fenerbahçe) berabere kaldı. Sarı- kırmızılı takım bu başarısıyla Avrupa'nın en iyi 3. takımı arasına ismini yazdırdı. Yüzde 92.9'luk başarısıyla Avrupa'nın iç sahada galibiyet yüzdesi en yüksek 10 takımı arasına giren Galatasaray, Juventus, Bayern Münih ve Barcelona gibi ünlü takımları geride bıraktı. Listenin ilk sırasında yüzde 100'lük başarısıyla yer alırken onu yüzde 93.3'lük oranıyla takip etti.

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