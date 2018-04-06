Abdurrahim Albayrak: Selçuk İnan ile görüşmedik

Albayrak, şu aşamada sadece şampiyonluğu düşündüklerini söyledi

Başkan Mustafa Cengiz'in, UEFA'ya verdiği "Türk futbolcuların maaşlarını TL'ye çevireceği ve yabancıların maaşlarını da euro üzerinden sabitleyerek vereceği" sözünün ardından Selçuk İnan'ın ücretinde indirime gideceği ileri sürülmüştü. Galatasaray'ın feda beklediği ilk isim olan Selçuk'un teklifi kabul ettiği belirtilse de Abdurrahim Albayrak, böyle bir görüşmelerinin olmadığını ifade etti.

Albayrak, "Şu anda Galatasaray'da herkesin tek motive olduğu konu, şampiyonluk... Şampiyonluk yarışı sürerken ne Selçuk ne de başka bir futbolcu ile kontrat konusu görüşülmedi, görüşülmez de" sözlerini kullandı.

Başkan Mustafa Cengiz'in yasak getirdiği Selçuk İnan'ın menajeri Batur Altıparmak da "Yönetimle böyle bir şey konuşmadık" açıklamasını yaptı.