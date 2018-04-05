UEFA, G.Saray raporunu yazdı

Galatasaray cephesi Avrupa Kupaları’ndan men cezası beklemiyor. Ancak kadro kısıtlaması da sarı-kırmızılıları gelecek sezon kadro inşaasında bir hayli zorlayacak

Cimbom'da gözler UEFA'dan verilecek cezaya çevrildi. Ceza gelmeme ihtimali çok düşük, Avrupa Kupaları'ndan men de beklenmiyor. 'Sattığın kadar alabilirsin' veya 'Kadro kısıtlaması' en yüksek 2 ihtimal. Kadronun 21 ile sınırlanması durumunda G.Saray gelecek sezonun planlamasını yaparken bir hayli zorlanacak. Altyapıdan ve Türkiye'den yetişen oyuncuların azlığı sebebiyle sarı- kırmızılılar istediği güçte bir kadroyu kolay kolay oluşturamayacak.