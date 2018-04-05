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    05 Nisan 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    UEFA, G.Saray raporunu yazdı

    UEFA, G.Saray raporunu yazdı
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 05.04.2018

    cephesi Avrupa Kupaları’ndan men cezası beklemiyor. Ancak kadro kısıtlaması da sarı-kırmızılıları gelecek sezon kadro inşaasında bir hayli zorlayacak

    Cimbom'da gözler 'dan verilecek cezaya çevrildi. Ceza gelmeme ihtimali çok düşük, Avrupa Kupaları'ndan men de beklenmiyor. 'Sattığın kadar alabilirsin' veya 'Kadro kısıtlaması' en yüksek 2 ihtimal. Kadronun 21 ile sınırlanması durumunda G.Saray gelecek sezonun planlamasını yaparken bir hayli zorlanacak. Altyapıdan ve Türkiye'den yetişen oyuncuların azlığı sebebiyle sarı- kırmızılılar istediği güçte bir kadroyu kolay kolay oluşturamayacak.

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