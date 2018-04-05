;
    05 Nisan 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    62 yıllık forma

    62 yıllık forma
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 05.04.2018

    Aslan’ın 62 yıl önce Avrupa Kupaları’ndaki ilk maçı olan Dinamo Bükreş’e giydiği forma Ordu’da ortaya çıktı.

    Bu formadan sadece 2 tane var. Biri Ordulu eczacı Fuat Türkmen'in iş yerinde duruyor. Diğeri ise Galatasaray Müzesi'nde.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Rodriguesde flaş gelişme! Almanlar onun için geldi Rodrigues'de flaş gelişme! Almanlar onun için geldi
    Terimden F.Bahçeli yıldız hakkında flaş açıklama! Terim'den F.Bahçeli yıldız hakkında flaş açıklama!
    UEFA, G.Saray raporunu yazdı UEFA, G.Saray raporunu yazdı
    BİZE ULAŞIN