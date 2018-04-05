05 Nisan 2018, Perşembe
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62 yıllık forma
Giriş Tarihi: 05.04.2018
Aslan’ın 62 yıl önce Avrupa Kupaları’ndaki ilk maçı olan Dinamo Bükreş’e giydiği forma Ordu’da ortaya çıktı.
Bu formadan sadece 2 tane var. Biri Ordulu eczacı Fuat Türkmen'in iş yerinde duruyor. Diğeri ise Galatasaray Müzesi'nde.
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