G.Saray Final-Four aşkına

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, İstanbul’da 3-2 yenildiği Novara’ya konuk olacak. Hedef İtalyanları deplasmanda devirip Final-Four’a kalmak

Cimbom CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı Play-Off turu ikinci maçına bugün İtalya'da çıkacak. Sarı-kırmızılılar, İstanbul'da 3-2 kaybettiği İgor Gorgonzola Novara'ya saat 21.30'da deplasmanda konuk olacak. Sarı-kırmızılılar rakibini 3-0 veya 3-1 mağlup ederse adını Final-Four'a yazdıracak. Maç 3-2 Aslan'ın üstünlüğüyle biterse altın set oynanacak. Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Neslihan Demir hazır olduklarını söyledi.