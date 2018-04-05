Galatasaray Dörtlü Finale yükseldi

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Galatasaray Dörtlü Final'e yükseldi
Giriş Tarihi: 05.04.2018
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu rövanş maçında Igor Gorgonzola'yı 3-1 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turunda 3-2 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda İtalyan ekibi Igor Gorgonzola'yı 3-1 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.
Galatasaray, Romanya'nın başkenti Bükreş'te 5-6 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final'deki ilk maçında ev sahibi CSM Volei Alba Blaj ile karşılaşacak.
CEV Şampiyonlar Ligi'nde bir diğer Türk ekibi VakıfBank da İsviçre'nin Volero ekibini eleyerek, Dörtlü Final'e yükselmişti.
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