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    06 Nisan 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Galatasaray Dörtlü Final'e yükseldi

    Galatasaray Dörtlü Finale yükseldi
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 05.04.2018

    Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu rövanş maçında Igor Gorgonzola'yı 3-1 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

    Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turunda 3-2 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda İtalyan ekibi Igor Gorgonzola'yı 3-1 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

    Galatasaray, Romanya'nın başkenti Bükreş'te 5-6 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final'deki ilk maçında ev sahibi CSM Volei Alba Blaj ile karşılaşacak.

    CEV Şampiyonlar Ligi'nde bir diğer Türk ekibi VakıfBank da İsviçre'nin Volero ekibini eleyerek, Dörtlü Final'e yükselmişti.

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