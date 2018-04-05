Rodriguesde flaş gelişme! Almanlar onun için geldi

05 Nisan 2018, Perşembe
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BU sezonun tartışmasız en flaş isimlerinden biri olan Garry Rodrigues birçok önemli takımın transfer listesinde yer alıyor.
Rodrigues'de flaş gelişme! Almanlar onun için geldi
Güncelleme Tarihi: 05.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018
Alman kulübünün iki yetkilisinin Trabzon maçını tribünde izlediği ortaya çıktı.
Devre arasında Galatasaray'a Garry Rodrigues için resmi teklif yapan fakat olumsuz yanıt alan Schalke yeniden harekete geçti. Alman kulübünün iki yetkilisinin, Trabzonspor maçını tribünden izlediği ortaya çıktı. Schalke'nin önümüzdeki maçlarda da genç yıldızı mercek altında tutmaya devam edeceği belirlendi. Almanlar'ın sezon sonunda yeni bir teklif yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.
BU sezonun tartışmasız en flaş isimlerinden biri olan Garry Rodrigues birçok önemli takımın transfer listesinde yer alıyor.
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