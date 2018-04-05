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    05 Nisan 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Rodrigues'de flaş gelişme! Almanlar onun için geldi

    Rodriguesde flaş gelişme! Almanlar onun için geldi
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 05.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018

    Alman kulübünün iki yetkilisinin Trabzon maçını tribünde izlediği ortaya çıktı.

    Devre arasında 'a Garry için resmi teklif yapan fakat olumsuz yanıt alan yeniden harekete geçti. Alman kulübünün iki yetkilisinin, Trabzonspor maçını tribünden izlediği ortaya çıktı. Schalke'nin önümüzdeki maçlarda da genç yıldızı mercek altında tutmaya devam edeceği belirlendi. Almanlar'ın sezon sonunda yeni bir teklif yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    BU sezonun tartışmasız en flaş isimlerinden biri olan Garry Rodrigues birçok önemli takımın transfer listesinde yer alıyor.

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