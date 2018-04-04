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    04 Nisan 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Ne de olsa aslan

    Ne de olsa aslan
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 04.04.2018

    G.Saray’ın Trabzon galibiyetinin ardından ortaya çıkan istatistikleri yine farkını gösterdi.

    Sarı-kırmızılıların ne kadar hücum oynamak istediğini gösteren bir başka istatistik de 3. bölgede topla oynama oranıydı. Feghouli 36, Mariano 34, Rodrigues 33, Belhanda da 31 kez hücum hattında topla oynadı. Bu oranın rakiple kıyasında ise fark ortaya çıktı. Trabzon'un 3. bölgede en fazla topla oynayan futbolcusu Sosa, 14 kez topa dokundu.

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