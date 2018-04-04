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    04 Nisan 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Keyfine diyecek yok

    Keyfine diyecek yok
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 04.04.2018

    Trabzonspor karşısında oynanan futboldan memnun kalan Teknik Direktörü 'in keyfi istatistikleri görünce daha da arttı.

    Bordo-mavililer maç boyunca 80 kez hücum bölgesinde topla oynarken, Terim'in öğrencileri ilk yarıda 112, ikinci 45'te ise 107 olmak toplam 219 defa hücum bölgesindeydi. Sarı-kırmızılılar ilk devrede Trabzonspor'un tam 6 katı (36) rakip ceza sahasına top attı.

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