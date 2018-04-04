İşte Fatih Terim farkı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, farkını bir kez daha ortaya koydu.

17. haftada başına geçtiği sarı-kırmızılılarla adım adım şampiyonluğa ilerleyen Terim, kadrosundaki yıldızlardan en üst verimi almaya çalışıyor. Önemli kozları bulanan tecrübeli hoca, bu isimler arasında önce Belhanda'yı gözüne kestirdi. Yıldız oyuncuyu 19. haftada Osmanlı ile 20. haftadaki Sivas maçlarınının 11'ine almayan İmparator, sonraki karşılaşmalarda ise Faslı yıldızdan vazgeçmedi. 28 yaşındaki futbolcu, bu süreçten sonra kırmızı kartı nedeniyle yalnızca bir maç kaçırırken, son 6 karşılaşmadaki performansıyla herkesi büyüledi. Oyunun her iki yönünü de kullanan Belhanda, bu maçlarda 2 de asist yaptı.

SAMBACI TUTULMUYOR

Terim'in Belhanda'dan sonra kesik attığı diğer oyuncu ise Mariano'ydu. Bu öğrencisini 21 ve 22. haftalarda oynatmayan İmparator, 23. haftadaki Bursaspor maçının son 24 dakikasında Brezilyalı'ya şans verdi. 31 yaşındaki futbolcu, son 4 haftada cezası nedeniyle F.Bahçe karşısında forma giyemezken, diğer 3 müsabakanın öne çıkan isimlerinderdi. Sambacı, savunmadaki hatasız futbolunun yanı sıra hücuma da destek verdi, 3 asist yaptı.

İŞTE ÖNE ÇIKAN O İSTATİSTİK

Ligin 27. haftasında oynanan Trabzonspor maçında ortaya çıkan istatistikler Galatasaray'ın üstünlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. İlk yarıda takım yerleşim mesafesini 65.73 metreye kadar çıkaran sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'u 46.11 metreye mahkum etti. Aynı şekilde Aslan, Trabzonspor'u ilk yarıda 54.06'a metrede karşıladı. Rakiplerini ise 32.80 metreye kadar itti.