Galatasarayın eski yıldızı geri dönüyor

Devre arasında Galatasaray'dan ayrılarak Stoke City'e transfer olan Badou Ndiaye hakkında Senegal basını bomba bir iddia ortaya attı.

Devre arasında Galatasaray'dan tam 16 milyon euro karşılığında Stoke City'e transfer olan Badou Ndiaye hakkında Senegal basını bomba bir iddia ortaya attı.