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    04 Nisan 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Galatasaray'ın eski yıldızı geri dönüyor

    Galatasarayın eski yıldızı geri dönüyor
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 04.04.2018 Giriş Tarihi: 04.04.2018

    Devre arasında 'dan ayrılarak Stoke City'e transfer olan Badou Ndiaye hakkında Senegal basını bomba bir iddia ortaya attı.

    Devre arasında 'dan tam 16 milyon euro karşılığında Stoke City'e transfer olan Badou Ndiaye hakkında Senegal basını bomba bir iddia ortaya attı.

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