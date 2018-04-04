Galatasarayın eski yıldızı geri dönüyor

04 Nisan 2018, Çarşamba
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Galatasaray'ın eski yıldızı geri dönüyor
Güncelleme Tarihi: 04.04.2018 Giriş Tarihi: 04.04.2018
Devre arasında Galatasaray'dan ayrılarak Stoke City'e transfer olan Badou Ndiaye hakkında Senegal basını bomba bir iddia ortaya attı.
Devre arasında Galatasaray'dan tam 16 milyon euro karşılığında Stoke City'e transfer olan Badou Ndiaye hakkında Senegal basını bomba bir iddia ortaya attı.
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