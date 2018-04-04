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    04 Nisan 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Galatasaray, Dörtlü Final için İtalya deplasmanında

    Galatasaray, Dörtlü Final için İtalya deplasmanında
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 04.04.2018

    Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu rövanş maçında yarın İtalyan ekibi Igor Gorgonzola ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

    Novara kentinde gerçekleştirilecek müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak. Tur atlayacak ekibin Dörtlü Final'e kalacağı eşleşmenin ilk maçını İstanbul'da 3-2 kaybederek avantajı rakibine kaptıran sarı-kırmızılı ekip, rakip sahada daha başarılı bir sonuç almak için mücadele verecek.

    , yarın rakibini 3-0 veya 3-1 yenmesi halinde adını Dörtlü Final'e yazdıracak, 3-2 yenmesi durumunda ise Dörtlü Final'e kalacak takım altın set sonunda belli olacak. Diğer sonuçlarda ise İtalyan ekibi tur atlayacak.

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