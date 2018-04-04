İsmail Sarıkayanın acı günü

04 Nisan 2018, Çarşamba
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İsmail Sarıkaya'nın acı günü
Giriş Tarihi: 04.04.2018
Galatasaray Yönetim Kurulu eski Üyesi İsmail Sarıkaya'nın annesi Sevil Sarıkaya hayatını kaybetti.
Galatasaray Yönetim Kurulu eski Üyesi İsmail Sarıkaya'nın annesi Sevil Sarıkaya bugün hayatını kaybetti. Sarıkaya'nın cenazesi yarın öğle namazını müteakip Etiler Camii'nden kaldırılacak.
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