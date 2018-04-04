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    04 Nisan 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    İsmail Sarıkaya'nın acı günü

    İsmail Sarıkayanın acı günü
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 04.04.2018

    Yönetim Kurulu eski Üyesi İsmail Sarıkaya'nın annesi Sevil Sarıkaya hayatını kaybetti.

    Yönetim Kurulu eski Üyesi İsmail Sarıkaya'nın annesi Sevil Sarıkaya bugün hayatını kaybetti. Sarıkaya'nın cenazesi yarın öğle namazını müteakip Etiler Camii'nden kaldırılacak.

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