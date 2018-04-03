Gizli kahraman Belhanda

Belhanda derbide oynanan etkili futbolun gizli kahramanıydı.

Faslı yıldız, sarı-kırmızılı takımın iİlk yarıda yaptığı 8 atağın 6'sını başlatan isimdi. 4 kilit pas ile bu alanda da ilk sırada yer aldı. Savunmaya da yardımı aksatmayan Belhanda'nın Trabzonsporlu Sosa'ya attığı vücut çalımı ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.