03 Nisan 2018, Salı
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Gizli kahraman Belhanda
Giriş Tarihi: 03.04.2018
Belhanda derbide oynanan etkili futbolun gizli kahramanıydı.
Faslı yıldız, sarı-kırmızılı takımın iİlk yarıda yaptığı 8 atağın 6'sını başlatan isimdi. 4 kilit pas ile bu alanda da ilk sırada yer aldı. Savunmaya da yardımı aksatmayan Belhanda'nın Trabzonsporlu Sosa'ya attığı vücut çalımı ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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