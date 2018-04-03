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    03 Nisan 2018, Salı

    GALATASARAY

    Gizli kahraman Belhanda

    Gizli kahraman Belhanda
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 03.04.2018

    derbide oynanan etkili futbolun gizli kahramanıydı.

    Faslı yıldız, sarı-kırmızılı takımın iİlk yarıda yaptığı 8 atağın 6'sını başlatan isimdi. 4 kilit pas ile bu alanda da ilk sırada yer aldı. Savunmaya da yardımı aksatmayan 'nın lu Sosa'ya attığı vücut çalımı ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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