Galatasaraya 66 milyon TLlik gelir!

Galatasaray, yeni gelir kapısı açıyor! Türk Telekom Stadyumu'un çatısına paneller yerleştirecek olan sarı-kırmızılılar, buradan enerji üreterek kendisine gelir yaratmayı amaçlıyor

Türk Telekom Stadı'nın çatısına solar paneller yerleştirecek olan Galatasaray elektrik ihtiyacının yanı sıra enerji üretip, satacak. Akşam'da yer alan habere göre iki şirket ile sözleşmesi bulunan sarı-kırmızılı kulübün stadyumda kullandığı enerji ihtiyacının yıllık bedeli 1.2 milyon TL'yi buluyor.