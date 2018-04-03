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    03 Nisan 2018, Salı

    GALATASARAY

    Galatasaray'a 66 milyon TL'lik gelir!

    Galatasaraya 66 milyon TLlik gelir!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 Giriş Tarihi: 03.04.2018

    , yeni gelir kapısı açıyor! Türk Telekom Stadyumu'un çatısına paneller yerleştirecek olan sarı-kırmızılılar, buradan enerji üreterek kendisine gelir yaratmayı amaçlıyor

    Türk Telekom Stadı'nın çatısına solar paneller yerleştirecek olan elektrik ihtiyacının yanı sıra enerji üretip, satacak. Akşam'da yer alan habere göre iki şirket ile sözleşmesi bulunan sarı-kırmızılı kulübün stadyumda kullandığı enerji ihtiyacının yıllık bedeli 1.2 milyon TL'yi buluyor.

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