03 Nisan 2018, Salı
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Galatasaray tarihinden bilgiler
Giriş Tarihi: 03.04.2018
Galatasaray tarihinden bilgilerde bugün...
Galatasaray, 3 Nisan 2001'de Real Madrid ile karşılaştı. Ali Sami Yen'deki maçta İspanyol devi Helguera ve Makelele ile 2-0 öne geçti. Aslan 2. yarıda Ümit Davala, Hasan Şaş ve Jardel ile rakibini 3-2 yendi.
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