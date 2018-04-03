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    03 Nisan 2018, Salı

    GALATASARAY

    Galatasaray tarihinden bilgiler

    Galatasaray tarihinden bilgiler
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 03.04.2018

    tarihinden bilgilerde bugün...

    Galatasaray, 3 Nisan 2001'de Real Madrid ile karşılaştı. Ali Sami Yen'deki maçta İspanyol devi Helguera ve Makelele ile 2-0 öne geçti. Aslan 2. yarıda Ümit Davala, Hasan Şaş ve Jardel ile rakibini 3-2 yendi.

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