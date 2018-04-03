Galatasaray tarihinden bilgiler

Galatasaray tarihinden bilgilerde bugün...

Galatasaray, 3 Nisan 2001'de Real Madrid ile karşılaştı. Ali Sami Yen'deki maçta İspanyol devi Helguera ve Makelele ile 2-0 öne geçti. Aslan 2. yarıda Ümit Davala, Hasan Şaş ve Jardel ile rakibini 3-2 yendi.