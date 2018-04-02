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Galatasaraylı yıldıza sert sözler!
Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 Giriş Tarihi: 02.04.2018
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Sabah Gazetesi Yazarı ve A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Galatasaray'ın yıldızı Sofiane Feghouli'yi eleştirdi.
İşte Erman Toroğlu'nun bugünkü yazısı;
İlk 45 dakikada bu seneki en iyi Galatasaray'ı seyrettim. Sebebi de şuydu: Ne defansı ihmal ettiler ne de hücumu. İkisini de aynı oranda yaptılar. Topu kim kaptırırsa kaptırsın 10 kişi birden defans yapıyorlardı. Topu kaptıklarında da bütün takım açılıyor, hücuma katkı sağlıyordu.
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