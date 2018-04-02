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    02 Nisan 2018, Pazartesi

    GALATASARAY

    Galatasaraylı yıldıza sert sözler!

    Galatasaraylı yıldıza sert sözler!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 Giriş Tarihi: 02.04.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında , Trabzonspor'u 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Sabah Gazetesi Yazarı ve A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Galatasaray'ın yıldızı Sofiane 'yi eleştirdi.

    İşte Erman Toroğlu'nun bugünkü yazısı;

    İlk 45 dakikada bu seneki en iyi 'ı seyrettim. Sebebi de şuydu: Ne defansı ihmal ettiler ne de hücumu. İkisini de aynı oranda yaptılar. Topu kim kaptırırsa kaptırsın 10 kişi birden defans yapıyorlardı. Topu kaptıklarında da bütün takım açılıyor, hücuma katkı sağlıyordu.

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