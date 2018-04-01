Burak 2 yıl sonra

Galatasaray’dan Çin’in Guoan takımına transfer olan Burak Yılmaz 2 yıl sonra Türk Telekom Stadı’na geldi. Maç öncesi Selçuk İnan ile hasret giderdi

Cimbom'da büyük başarılar yakalayan Burak Yılmaz ardından Çin'in Beijing Guoan takımına transfer olmuştu. Tecrübeli forvet oyuncusu bu kez Trabzonspor formasıyla Türk Telekom Stadı'na geri dönüş yaptı. 2015-16 sezonunun devre arasında Çin'e gittikten sonra ilk kez geldiği bu deplasmanda Burak yine takımının en önemli gol silahı olarak sahadaydı. Karşılaşma öncesi Burak Yılmaz ile yakın arkadaşı Selçuk İnan arasında samimi görüntüler vardı. İki eski dost birbirlerine sarılarak sohbet ettiler. Trabzonspor taraftarı Burak'ı tribüne çağırdığında G.Saray tribünlerinden ise ıslık sesleri yükseldi.

İLERİDE YALNIZ

Burak Yılmaz, Trabzonspor'un gole en yakın ismi olarak sahadaydı. Ancak özellikle ilk yarıda bordomavililer rakip kaleye gitmekte bir hayli zorlandı. Savunma arkasına koşular atarak pozisyon bulmaya çalışan Burak bu girişimlerinde de G.Saray savunmasının ofsayt taktiğine takılmaktan kurtulamadı..