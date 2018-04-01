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    01 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Burak 2 yıl sonra

    Burak 2 yıl sonra
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 01.04.2018

    ’dan Çin’in Guoan takımına transfer olan 2 yıl sonra Türk Telekom Stadı’na geldi. Maç öncesi Selçuk İnan ile hasret giderdi

    Cimbom'da büyük başarılar yakalayan ardından Çin'in Beijing Guoan takımına transfer olmuştu. Tecrübeli forvet oyuncusu bu kez formasıyla Türk Telekom Stadı'na geri dönüş yaptı. 2015-16 sezonunun devre arasında Çin'e gittikten sonra ilk kez geldiği bu deplasmanda Burak yine takımının en önemli gol silahı olarak sahadaydı. Karşılaşma öncesi Burak Yılmaz ile yakın arkadaşı Selçuk İnan arasında samimi görüntüler vardı. İki eski dost birbirlerine sarılarak sohbet ettiler. Trabzonspor taraftarı Burak'ı tribüne çağırdığında G.Saray tribünlerinden ise ıslık sesleri yükseldi.

    İLERİDE YALNIZ

    Burak Yılmaz, Trabzonspor'un gole en yakın ismi olarak sahadaydı. Ancak özellikle ilk yarıda bordomavililer rakip kaleye gitmekte bir hayli zorlandı. Savunma arkasına koşular atarak pozisyon bulmaya çalışan Burak bu girişimlerinde de G.Saray savunmasının ofsayt taktiğine takılmaktan kurtulamadı..

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