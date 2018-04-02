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    02 Nisan 2018, Pazartesi

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    İşte borsa liginin şampiyonu

    İşte borsa liginin şampiyonu
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 Giriş Tarihi: 02.04.2018

    Borsa İstanbul'da hisseleri, bu yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına yüzde 13,4 kazandıran Galatasaray, bu dönemde yatırımcısını sevindiren tek spor şirketi oldu

    Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına tek kazandıran, Spor Toto Süper Ligi'nin de zirvesinde yer alan Galatasaray oldu.

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