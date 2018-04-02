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İşte borsa liginin şampiyonu
Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 Giriş Tarihi: 02.04.2018
Borsa İstanbul'da hisseleri, bu yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına yüzde 13,4 kazandıran Galatasaray, bu dönemde yatırımcısını sevindiren tek spor şirketi oldu
Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına tek kazandıran, Spor Toto Süper Ligi'nin de zirvesinde yer alan Galatasaray oldu.
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