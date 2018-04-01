Mariano asistlerine devam ediyor!

Galatasaray’ın Brezilyalı sağ beki Mariano, Trabzonspor maçında yaptığı asistle bu sezon ki 5 asistini yaptı. Mariano ligde oynadığı son 3 karşılaşmada da 3 asist yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmandaki Fenerbahçe maçında Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Mariano cezası nedeniyle oynayamamıştı. Trabzonspor maçıyla birlikte Teknik Direktör Fatih Terim, Mariano'ya 11'de şans verdi. Brezilyalı sağ bek, müsabakanın 7. dakikasında Feghouli'nin attığı golde asist yaptı. Başarılı futbolcu böylece ligdeki asist sayısını 5'e çıkardı.

31 yaşındaki futbolcu ayrıca ligde oynadığı son 3 maçta da 3 asist yaptı.