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    01 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Mariano asistlerine devam ediyor!

    Mariano asistlerine devam ediyor!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 01.04.2018

    ’ın Brezilyalı sağ beki , Trabzonspor maçında yaptığı asistle bu sezon ki 5 asistini yaptı. Mariano ligde oynadığı son 3 karşılaşmada da 3 asist yaptı.

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmandaki Fenerbahçe maçında 'ın Brezilyalı futbolcusu cezası nedeniyle oynayamamıştı. Trabzonspor maçıyla birlikte Teknik Direktör Fatih Terim, Mariano'ya 11'de şans verdi. Brezilyalı sağ bek, müsabakanın 7. dakikasında Feghouli'nin attığı golde asist yaptı. Başarılı futbolcu böylece ligdeki asist sayısını 5'e çıkardı.

    31 yaşındaki futbolcu ayrıca ligde oynadığı son 3 maçta da 3 asist yaptı.

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