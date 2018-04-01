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Sofiane Feghouli atıyor, Galatasaray kazanıyor
Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 01.04.2018
Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Trabzonspor karşısında attığı golle ligdeki gol sayısını 6’ya yükseltti. Feghouli ayrıca sarı-kırmızılıların ligdeki 4 maçında skora 4 kez katkıda bulundu. (1 gol, 3 asist)
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor ile karşılaşmasında perdeyi sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli açtı. Feghouli, müsabakanın 7. dakikasında Mariano'nun asistinde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Cezayirli futbolcu, böylece ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı. 28 yaşındaki futbolcu ayrıca sarı-kırmızılıların ligde oynadığı son 4 maçta 4 kez skora etki etti (1 gol, 3 asist).
Galatasaray, Feghouli'nin bu sezon gol attığı 6 karşılaşmada da sahadan galip ayrıldı.
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