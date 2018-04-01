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    01 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Sofiane Feghouli atıyor, Galatasaray kazanıyor

    Feghouli atıyor, Galatasaray kazanıyor
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 01.04.2018

    ’ın Cezayirli futbolcusu , Trabzonspor karşısında attığı golle ligdeki gol sayısını 6’ya yükseltti. Feghouli ayrıca sarı-kırmızılıların ligdeki 4 maçında skora 4 kez katkıda bulundu. (1 gol, 3 asist)

    Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında , evinde Trabzonspor ile karşılaşmasında perdeyi sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu açtı. Feghouli, müsabakanın 7. dakikasında Mariano'nun asistinde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Cezayirli futbolcu, böylece ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı. 28 yaşındaki futbolcu ayrıca sarı-kırmızılıların ligde oynadığı son 4 maçta 4 kez skora etki etti (1 gol, 3 asist).

    Galatasaray, Feghouli'nin bu sezon gol attığı 6 karşılaşmada da sahadan galip ayrıldı.

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