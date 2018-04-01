Arenada seyirci sayısı belli oldu

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Arena'da seyirci sayısı belli oldu
Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 01.04.2018
Galatasaray-Trabzonspor maçının seyirci sayısı belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. İçerideki maçlarda takımını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, Trabzon maçında da buna devam etti. Galatasaray- Trabzonspor maçını izlemeye gelen taraftar sayısı ise 46 bin 934 olarak açıklandı. Şampiyonluk yolunda önemli haftalara girilirken, taraftarlar, maç boyunca takımına desteklemeyi sürdürdü ve 3 puanın alınmasına büyük katkı verdi.
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