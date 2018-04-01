Fatih Terim: Trabzonspor dikkat edilmesi gereken bir takım

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

"Her zamanki anlayışında olan bir Galatasaray olacak, liderliği devam ettirmek için 3 puan almak isteyen bir takım olacak. Trabzonspor önemli ve ciddi rakip güzel maç olacak. Deplasmanlarda da iyi grafiği var. Rakibimiz her zaman 4 büyüklerin dikkat edilmesi gereken takımların bir tanesi. Bu yarışta seyirci avantajımızı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. İnşallah kazanır ve devam ederiz. "