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    01 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Fatih Terim: Trabzonspor dikkat edilmesi gereken bir takım

    Trabzonspor dikkat edilmesi gereken bir takım
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 01.04.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü açıklamalarda bulundu.

    'in açıklamaları şu şekilde:

    "Her zamanki anlayışında olan bir olacak, liderliği devam ettirmek için 3 puan almak isteyen bir takım olacak. önemli ve ciddi rakip güzel maç olacak. Deplasmanlarda da iyi grafiği var. Rakibimiz her zaman 4 büyüklerin dikkat edilmesi gereken takımların bir tanesi. Bu yarışta seyirci avantajımızı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. İnşallah kazanır ve devam ederiz. "

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