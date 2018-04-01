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Fatih Terim: Trabzonspor dikkat edilmesi gereken bir takım
Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 01.04.2018
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.
Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:
"Her zamanki anlayışında olan bir Galatasaray olacak, liderliği devam ettirmek için 3 puan almak isteyen bir takım olacak. Trabzonspor önemli ve ciddi rakip güzel maç olacak. Deplasmanlarda da iyi grafiği var. Rakibimiz her zaman 4 büyüklerin dikkat edilmesi gereken takımların bir tanesi. Bu yarışta seyirci avantajımızı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. İnşallah kazanır ve devam ederiz. "
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