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    01 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Aslan'ın evinde bileği bükülmüyor

    Aslanın evinde bileği bükülmüyor
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 01.04.2018

    Sarı -kırmızılılar, Trabzonspor derbisi öncesi Türk Telekom’da yaptığı son 19 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi.

    Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Aslan, daha sonra çıktığı 19 resmi maçtan 17 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.

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