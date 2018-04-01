Aslanın evinde bileği bükülmüyor

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Aslan'ın evinde bileği bükülmüyor
Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 01.04.2018
Sarı -kırmızılılar, Trabzonspor derbisi öncesi Türk Telekom’da yaptığı son 19 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi.
Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Aslan, daha sonra çıktığı 19 resmi maçtan 17 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.
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