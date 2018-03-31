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    31 Mart 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray, Trabzonspor maçına hazır

    Galatasaray, Trabzonspor maçına hazır
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 31.03.2018

    , 'in 27'nci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

    Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik oyun gerçekleştirildi.

    Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamladı.

    Sarı kırmızılılar, antrenmanın ardından yarın akşam saat 19.00'da başlayacak karşılaşma için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.


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