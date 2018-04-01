Aslan’ın en büyük silahı Gomis

Sarı-kırmızılıları, bu sezon ligde sırtlayan ve gol rekorunu kıran Fransız yıldız Bafetimbi Gomis, Trabzonspor müsabakasında da Galatasaray’ın en büyük silahı olacak

Gomis, ligde son 5 haftada rakip fileleri 8 kez havalandırdı. Başarılı golcü, ligde bu sezon toplamda ise 25 gol kaydetti.

125'İNCİ RANDEVU

G.Saray ile Trabzon, bugüne kadar lig, kupa ve özel müsabakalar toplamında 124 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda 56 kez sarı-kırmızılıları sahadan galip ayrılırken, 41 kez de bordomavililer rakibini mağlup etti. 27 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.