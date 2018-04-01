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    01 Nisan 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Aslan’ın en büyük silahı Gomis

    Aslan’ın en büyük silahı Gomis
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 01.04.2018

    Sarı-kırmızılıları, bu sezon ligde sırtlayan ve gol rekorunu kıran Fransız yıldız Bafetimbi , müsabakasında da ’ın en büyük silahı olacak

    , ligde son 5 haftada rakip fileleri 8 kez havalandırdı. Başarılı golcü, ligde bu sezon toplamda ise 25 gol kaydetti.

    125'İNCİ RANDEVU
    G.Saray ile Trabzon, bugüne kadar lig, kupa ve özel müsabakalar toplamında 124 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda 56 kez sarı-kırmızılıları sahadan galip ayrılırken, 41 kez de bordomavililer rakibini mağlup etti. 27 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

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