Taraftardan 3.2 milyon TL

Bu sezon Galatasaray’a büyük destek veren taraftarlar, 5 maçlık kombinelere de yoğun ilgi gösterdi.

Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ve kupada Akhisar Belediyespor maçlarını kapsayan kombinelerden yaklaşık 6 bin 500 adet satılırken yalnızca Doğu ve Batı Alt kategorilerinde yer kaldığı bildirildi. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışında final haftalarına girilirken satışa sürdüğü 5'li kombine paketi ile 3.2 milyon TL daha gelir elde etti.