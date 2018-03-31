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    31 Mart 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Taraftardan 3.2 milyon TL

    Taraftardan 3.2 milyon TL
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 31.03.2018

    Bu sezon ’a büyük destek veren taraftarlar, 5 maçlık kombinelere de yoğun ilgi gösterdi.

    Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ve kupada Akhisar Belediyespor maçlarını kapsayan kombinelerden yaklaşık 6 bin 500 adet satılırken yalnızca Doğu ve Batı Alt kategorilerinde yer kaldığı bildirildi. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışında final haftalarına girilirken satışa sürdüğü 5'li kombine paketi ile 3.2 milyon TL daha gelir elde etti.

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