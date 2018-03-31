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    31 Mart 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Menajerlere servet ödedi

    Menajerlere servet ödedi
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 31.03.2018

    Son dönemde menajerlerle başı dertte olan ’ın bu sezon futbolcu temsilcilerine en çok parayı ödeyen kulüp olduğu ortaya çıktı

    Futbol Federasyonu, 2017-2018 sezonunda şubat ayı sonu itibariyle takımların menajerlere ödediği ücretleri açıkladı. Buna göre Galatasaray, 3.5 milyon Euro ile listenin başında yer aldı. , 3.5 milyon Euro ile kasasından menajerlere en fazla para harcayan ekip oldu. Galatasaray'ı, 2.38 milyon Euro ile Başakşehir izlerken, Fenerbahçe ise 1 milyon 442 bin 500 Euro 3. sırada yer aldı. Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar arasında en az menajerlik ücreti ödeyen takım ise Beşiktaş. Siyah-beyazlıların kasasından menajerler için sadece 75 bin Euro çıktı.

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