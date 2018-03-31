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    31 Mart 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    "Galatasaray kayyuma gitmez"

    Galatasaray kayyuma gitmez
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 31.03.2018

    , ’ın bu sezonda zarar etmesi halinde ‘kayyuma gideceği’ iddialarını değerlendirdi.

    Özgür Sancar'a konuşan Yasaman, "Böyle bir sorun yok. 5 yılda kar elde edemediği zaman 'ın A grubundaki imtiyazlar ortadan kalkabilir. Buna zaten SPK karar verir. Bizim hisse senetlerine imtiyaz çıksa bile Galatasaray, Sportif AŞ çoğunluk hissesi sahibidir" dedi. Yasaman, hisselerde hakimiyeti kaybetmemenin de önemli olduğunu kaydetti.

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