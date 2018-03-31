31 Mart 2018, Cumartesi
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"Galatasaray kayyuma gitmez"
Giriş Tarihi: 31.03.2018
Hamdi Yasaman, Galatasaray’ın bu sezonda zarar etmesi halinde ‘kayyuma gideceği’ iddialarını değerlendirdi.
Özgür Sancar'a konuşan Yasaman, "Böyle bir sorun yok. 5 yılda kar elde edemediği zaman Galatasaray'ın A grubundaki imtiyazlar ortadan kalkabilir. Buna zaten SPK karar verir. Bizim hisse senetlerine imtiyaz çıksa bile Galatasaray, Sportif AŞ çoğunluk hissesi sahibidir" dedi. Yasaman, hisselerde hakimiyeti kaybetmemenin de önemli olduğunu kaydetti.
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