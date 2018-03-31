Mustafa Cengiz: Yapamazsam istifa ederim

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2018 yılı olağan mali genel kurulunda önemli açıklamalar yaptı. Cengiz, "UEFA futbolla yatıp, futbolla kalkan Galatasaray'ı cezalandırmayacaktır. UEFA'ya şunları söyledik; Biz 2 yılda Galatasaray'ı başa baş noktaya getirme, 3. yılda artıya çıkarma ve 4. yılda kanatlandırma sözü verdik. Bunu yapamazsam istifa edeceğim" dedi.

MUSTAFA CENGİZ'İN AÇILIŞ KONUŞMASI

Sayın divan kurulu, sayın üyeler hepiniz hoş geldiniz. Değerli Galatasaraylılar, sözlerime başlamadan önce bir önceki başkanım Dursun Özbek'in olduğu kurulda yaptığım konuşmaya benzer bir konuşma yapmak istiyorum. Tarihi bir kongre yapıyoruz. Faaliyeti yapan eski yönetim, denetlemeyi yapan eski yönetim, bunu sunan yeni yönetim. Biz son divan kurulunda da açıkça ifade ettik. Eski yönetimden denetim raporu gelmemişti. Sonra divan kuruluna verdiler. Biz bu bağlamda kavgadan çekindiğimizden değil, kavga istemediğimizden eski yönetimle ilgili bir şey yapmadık. Hiçbir endişemiz yok. 2 rapor olduğu için biri denetlemenin denetlemesi gibi... Tartışmalar çıkabilir. Benim başkan olarak ricam, bütün konuşmacılar ve dinleyiciler için söylüyorum Galatasaray asaletine, vakarına yakışır şekilde davranmalıyız. Saygı esas. Galatasaray farklı olduğunu bu genel kurulda da kanıtlamalı. Hazır konuşmalara pek alışık değilim, biraz bu eziyete katlanmanızı rica ediyorum. Dün bütün gün buna çalıştık. Hatamız olursa affola.

2 ay için konuşuyorum. 291 milyon TL nakit girişi yaptık. Eski yönetimimize 2 sermaye artırımı için teşekkür ediyorum. İkincisini biz tamamladık. 146.92 milyon TL nakit girişi yaşandı buradan.

Futbolcu kira ve satışıyla ilgili 72.34 milyon TL nakit girişi yaşandı. Özellikle Ndiaye'den geldi çoğu.

Yayın haklarından 20 milyon.

En önemlisi VIP loca girişinden 9 milyon TL geldi. 2 ayda toplam 21 milyon TL'lik satış yapıldı. 21 tane loca satıldı. Ben eski yönetim kötüydü, biz iyiyiz demiyorum. Taraftarın sesi, yansıması oldu. Ben bundan gurur duyuyorum. Ben bugün varım, yarım yokum. Müthiş bir ayağa kalkış oldu. UEFA'ya da bunun sunumunu yaptık.

Toplam nakit çıkışı 287.20 milyon TL. 35.59 milyonu vergi ve SGK. 3 günümüz vardı, bu nakdi temin ettik. Herkes dedi ki Ndiaye'yi sattınız, oradan ödediniz. Ndiaye'nin parası 1 ay sonra geldi. Hem vergi borcumuzu ödedik, hem de Dany ve Chedjou'dan gelen transfer cezamızı kaldırdık. Futbola öncelik verdik. Galatasaray ağırlıklı olarak futbol bazlı bir kulüp. Futbolculara gecikmiş ve biriken 95.97 milyon TL maaş ödemesi yapıldı. Tek günde 30'u aşkın futbolcudan temiz kağıdı aldık. Fiili ödemeyle aldık. Rakamlar ortada. 50 milyona yakın bonservis ve kira ödemesi yaptık. Kredi ödemesi de yaptık. Borcumuz 245 milyon dolar'a indi. Çünkü bu aldatıcı.

996 milyonluk borç 980 milyona düştü. Kur artışına rağmen düştük.

Çok özür dilerim, ağrıma gidiyor. İşadamı olarak... 11 tane factoring firmasına 34 milyon TL borç ödedik. Bunların toplamı 67 milyon TL. Yahu biz nasıl bir duruma düşmüşüz yüzde 26 faiz bandından alıyoruz. Bizi devamlı tehdit ettiler, çekinizin arkasını yazarız diye. Factoring firmaları çökerler, ümüğünüzü sıkarlar. Keşke alınmasaydı. Allah bizi bir daha factoring firmalarının eline düşürmesin. 35 milyon kredi geri ödemesi yaptık, 4 bankayla çalışıyoruz. 17 milyon da kredi kullandık. Benim kefaletim, mal varlığımı 3 milyondan fazlaymış o ortaya çıktı. 35 milyonluk kefalet verdik.

Stadyum doluluk oranı, ayağa kalkışın göstergesi... Lafla değil. Son 3 yılın ortalamasında müthiş bir rakama geldik. Umuyorum yarın Trabzonspor maçında pik yapacağız. Umarım bu devam eder. 2 ayda doluluk oranı müthiş yükseldi. Bu da bana nasip oldu. Gururluyum.

Mağazacılık, Yellow Friday... Müthiş bir şey. Stoklarımız çok yüksek. 23 milyona yakın stokumuz görünüyor. Bunun eritilmesi için bir start verdik. Müthiş bir aksiyon aldık taraftardan. Asla bizimle ilgili değil. Yüzde 72'lik satış artış oranı yaşandı. 2017'de toplam satış 13.1 milyon TL, 2018'de 22.5 milyon TL. Gomis'in imza gününde buz gibi havada kilometre kuyruk oldu. Bu ruhu her yerde göremezsiniz. Bu bir tek Kurtuluş Savaşı'nda oldu. O ruh, bizim lisemizde mezun verdirtmeyen o ruh, sanki sportif alanda canlanır gibi oldu. Gomis olayını görseydiniz şaşırırdınız. Binlerce taraftara tek tek imza dağıttı. 6 milyon TL'lik satış yapılmış 2 günde Yellow Friday'de. Taraftarın harcamasının namusu bende, ben de onu korurum, asla da izin vermem. Dürüst davranmaya çalışırım, dürüstüm demek ayıp. Satışlarda yüzde 72 artış var. Ortalama yüzde 65 satış artışı var. Bu bir gerçek, laf değil. Galatasaray'ın gücü bu. Bu Galatasaray'ın bana göre yüzde 10'luk gücü. Galatasaray'ın gücünün yarısını ortaya dökse kimse karşısında duramaz. Diğer kulüplerde de öyle. Ne Barcelona, ne Real Madrid, ne Manchester United... Hiçbiri deplasman tribününü dolduramıyor. Biz sadece futbolda değil, diğer branşlarda da dolduruyoruz. UEFA'ya da bunu anlattık.

UEFA'yı hızlıca anlatayım. UEFA şu an bizi izliyor. Çok anlattım... Belki dinlemeyen kalmamıştır. Biz UEFA'ya 2 defa sunum yaptık. UEFA, Türkiye'yi ve Galatasaray'ı kazanmak istiyor. Galatasaray'ın büyüklüğünün farkındalar. Bizim de hatalarımız ortada, bunu mertçe kabul etmeliyiz. Kimseyi suçlamıyorum. Gerçekleri ortaya koyduk. UEFA, böyle futbolla yatıp futbolla kalkan bir ulusu, Galatasaray taraftarını cezalandırmayacaktır. Vaatlerde bulunduk, çok sıkı bir ekonomik politika izleyeceğiz. Sunuma uyacağız. Bunu yapamazsam ertesi gün istifa ederim. 2 yıl sonunda Galatasaray'ı başa baş getirmeye söz verdik. 3. yılda artı sözü verdik. 4. yılda uçuşa geçme sözü verdik. En kötüye göre de biz savunmamızı yaptık. Buradan beyan ediyorum, biz yönetim olarak o sözlerin tümünü yerine getireceğiz. Her aşamada Galatasaraylıları bilgilendireceğiz. Samimiyet, şeffalık ve doğru konuşma... Ana ilklerimiz. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.