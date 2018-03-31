31 Mart 2018, Cumartesi
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Galatasaray kapalı gişe!
Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 31.03.2018
Galatasaray Trabzonspor maçı kapalı gişe oynanacak
Galatasaray'ın, yarın Türk Telekom Arena'da Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın biletleri tükendi. Yapılan açıklamada maçın kapalı gişe oynanacağı belirtildi.
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