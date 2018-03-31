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    31 Mart 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray kapalı gişe!

    Galatasaray kapalı gişe!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 31.03.2018

    maçı kapalı gişe oynanacak

    'ın, yarın Türk Telekom Arena'da ile karşılaşacağı maçın biletleri tükendi. Yapılan açıklamada maçın kapalı gişe oynanacağı belirtildi.

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