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    31 Mart 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Derbiye kim damga vuracak!

    Derbiye kim damga vuracak!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 31.03.2018

    Pazar günü oynanacak - maçı kralların mücadelesine sahne olacak.

    Bu sezon attıkları gollerle öne çıkan Bafetimbi Gomis ve Burak Yılmaz yine takımlarını galibiyete taşımak için savaş verecek. İki oyuncu gol krallığı için yarışırken Fransız oyuncu, 25 golle şimdilik önde gidiyor. Gomis 53 isabetli şutta 25 gole ulaştı. Burak ise 37 şutta 20 gol attı.

    OFSAYTTA DA YARIŞIYORLAR
    Galatasaray ve Trabzonspor'un gol makineleri Bafetimbi Gomis ile Burak Yılmaz ofsayda düşme konusunda da zirveyi kimselere kaptırmadı. Maç başına 2.2 ofsayt ortalaması ile bordo-mavili golcü bu alanda lider... Rakibi Gomis de ondan aşağı kalmadı ve maç başına 1.8 ofsayda yakalandı.

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