Galatasarayda Trabzonspor maçı hazırlıkları

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, sınırlı alanda çift kale taktik oyun ile savunma ve hücum çalışmaları yaptıkları belirtildi.

Sarı-kırmızılı oyuncu Ryan Donk'un 32. yaş gününün, antrenman öncesi sahada pasta kesilerek kutlandığı aktarıldı.

Galatasaray, yarın gerçekleştireceği idmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girecek.









