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    30 Mart 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Gomis'ten anlamlı ziyaret

    Gomisten anlamlı ziyaret
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 30.03.2018

    'ın Fransız golcüsü , bir hastanenin onkoloji bölümünde tedavi gören çocuklarla bir araya geldi.

    Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Türkiye'ye geldiği günden bu yana gerek oynadığı futbolla gerekse de sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemle büyük takdir toplayan futbol takımı oyuncularımızdan , daha önce Medical Park Bahçelievler ve Fransa'da yaptığı ziyaretlerin ardından bugün de Ulus Liv Hospital Çocuk Kliniği ve Onkoloji Bölümü'ne bir ziyaret gerçekleştirdi." denildi.

    Açıklamada, 5 aylıktan 14 yaşına kadar tedavi gören çocukların odalarını tek tek ziyaret eden Gomis'in, onlara forma ve atkı hediye ettiği belirtildi.

    Gomis'in çocuklar için günün anlam ve önemi hatırasına bir de pasta kestiği kaydedildi.

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