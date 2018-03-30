Galatasaraya 5 maçlık rekor gelir

30 Mart 2018, Cuma
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Galatasaray'a 5 maçlık rekor gelir
Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 30.03.2018
Galatasaray, 5 maçlık kombine satışından 3,2 milyon TL gelir elde etti
Galatasaray, kalan haftalarında evinde oynayacağı maçlar için kombine satışı yaptı. Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ve kupadaki Akhisar maçını kapsayan 5 maçlık kombinelerden 6500 adet sattı ve 3,2 milyon TL gelir elde etti.
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