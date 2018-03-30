;
    30 Mart 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Galatasaray'a 5 maçlık rekor gelir

    Galatasaraya 5 maçlık rekor gelir
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 30.03.2018

    , 5 maçlık kombine satışından 3,2 milyon TL gelir elde etti

    , kalan haftalarında evinde oynayacağı maçlar için kombine satışı yaptı. Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ve kupadaki Akhisar maçını kapsayan 5 maçlık kombinelerden 6500 adet sattı ve 3,2 milyon TL gelir elde etti.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Galatasaray kötü istatistiğini sonlandırmak istiyor Galatasaray kötü istatistiğini sonlandırmak istiyor
    Dursun Özbek ibra bekliyor Dursun Özbek ibra bekliyor
    3’te sıfır çekti 3’te sıfır çekti
    BİZE ULAŞIN