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    30 Mart 2018, Cuma

    GALATASARAY

    G.Saray kötü istatistiğini sonlandırmak istiyor

    Galatasaray kötü istatistiğini sonlandırmak istiyor
    GALATASARAY
    Giriş Tarihi: 30.03.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü Trabzonspor'u ağırlamaya hazırlanan Galatasaray, son dönemde güçlü rakipleriyle oynadığı maçlardaki kazanamama serisini sonlandırabilmek için sahaya çıkacak.

    Sarı-kırmızılı takım, ligdeki önemli rakiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 16 lig maçında galibiyet göremedi.

    Galatasaray, 2015-2016 sezonunun 22. haftasında, 21 Şubat 2016'da Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçtan sonra söz konusu takımlar karşısında kazanmayı başaramadı.

    Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 16 müsabakadan 11 mağlubiyet ve 5 beraberlikle ayrıldı.

    Bu karşılaşmalarda 8 gol kaydeden Galatasaray, kalesinde 29 gole engel olamadı.

    - Trabzonspor'a karşı son 3 maçı da kaybetti

    Galatasaray, hafta sonu ağırlayacağı Trabzonspor'a karşı bu kötü seride yaptığı 3 maçı da kaybetti.

    Sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonununda Trabzonspor'a karşı 8. haftada konuk olduğu müsabakayı 1-0, 25. haftada evinde yaptığı maçı ise 2-0 kaybederken, bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada ise bordo-mavili takıma deplasmanda 2-1 yenildi.

    Bu maçlarda 5 gol yiyen Galatasaray, Trabzonspor'a sadece 1 gol atabildi.

    Galatasaray, 16 maçlık seride Beşiktaş'a karşı 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik, Fenerbahçe'ye karşı 5 müsabakada 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik, Medipol Başakşehir'e karşı ise 4 mücadelede 3 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

    - En farklı yenilgiler Medipol Başakşehir'e karşı

    Galatasaray Futbol Takımı'nın önemli rakiplerine karşı çıktığı son 16 lig karşılaşmasındaki en kötü sonuçları, Medipol Başakşehir önünde oldu.

    Sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonunun 27. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 4-0 yenilirken, bu sezon 12. haftadaki maçı ise yine deplasmanda 5-1 kaybetti.

    - Son 16 maç

    Galatasaray'ın Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 16 maç ve skorları şöyle:

    SezonHaftaMaçSkor
    2015-201624.Galatasaray-Medipol Başakşehir3-3
    26.Galatasaray-Fenerbahçe0-0
    32.Galatasaray-Beşiktaş0-1
    2016-20175.Beşiktaş-Galatasaray2-2
    8.Galatasaray-Trabzonspor0-1
    10.Galatasaray-Medipol Başakşehir1-2
    11.Fenerbahçe-Galatasaray2-0
    22.Galatasaray-Beşiktaş0-1
    25.Trabzonspor-Galatasaray2-0
    27.Medipol Başakşehir-Galatasaray4-0
    28.Galatasaray-Fenerbahçe0-1
    2017-20189.Galatasaray-Fenerbahçe0-0
    10.Trabzonspor-Galatasaray2-1
    12.Medipol Başakşehir-Galatasaray5-1
    14.Beşiktaş-Galatasaray3-0
    26.Fenerbahçe-Galatasaray0-0

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