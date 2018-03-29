Fernando: Fatih Terim ile çalıştığım için çok mutluyum

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges, hedeflerinin Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk olduğunu söyledi.

GSTV'de yayınlanan "Sarayın Yıldızları" programına konuk olan 30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de kalan 8 maçın her birinin final niteliği taşıdığını belirterek, "Sekiz tane çok önemli maçımız var. Hepimiz aşırı bir biçimde şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için de kazanmamız gerektiğinin farkındayız. 8 maçlık periyotta ilk 4 maçımız çok önemli. Trabzonspor maçıyla çok iyi bir başlangıç yapmamız gerekiyor. Galatasaray'ın her katıldığı turnuvada hedefi kazanmaktır, şampiyon olmaktır. Türkiye Kupası'nda da öyle. İki kupayı kazanarak taraftarımıza mutluluk yaşatmak istiyoruz." diye konuştu.

Başarının sırrının takımdaki arkadaşlık olduğunu kaydeden Fernando, "Bizim en önemli silahlarımızdan biri arkadaşlık. Kulübe mutlu geliyoruz. Herkes güler yüzlü, herkes yardımsever. Takımdaki arkadaşlığımız saha içiyle sınırlı kalmıyor saha dışına da taşınıyor. Bu da başarıyı beraberinde getiriyor." ifadelerini kullandı.

"TERİM İLE ÇALIŞTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Fernando Reges, teknik direktör Fatih Terim ile çalıştığı için çok mutlu olduğunu belitti.

Galatasaray'a gelmeden önce de Fatih Terim'i tanıdığını aktaran Fernando, "Fatih Terim'in ne kadar büyük bir hoca olduğunu biliyorduk. Galatasaray ile anlaştığında hepimiz çok mutlu olduk. Onun bize getirebileceklerinin ve kazandırabileceklerinin farkındaydık. Başladığından itibaren bize neler kattığını başta biz olmak üzere herkes gördü. Birçok büyük ve önemli isimle çalıştım ama onunla çalıştığım için çok mutlu olduğumu söylemeliyim." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-kırmızılı taraftarların tutkulu olduğunu anlatan deneyimli futbolcu, "Başka takımlar 10-15 bin kişi karşısında maç yaparken 30 bin taraftarın bizim antrenmanımıza gelmesi inanılmaz. Taraftarımız inanılmaz tutkulu. Oynadığım kulüplerde ve ülkelerde böyle bir taraftar grubuna hiç rastlamadım. İstanbul'a geldiğim günü de unutamıyorum. Hava alanında yapılan karşılama muazzamdı. Yurt dışı kampında olduğumuz halde bir hazırlık maçında Türkiye'deki atmosferi yaratmaları da unutamadığım anlardan." değerlendirmesinde bulundu.