29 Mart 2018, Perşembe
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Kadınlar EuroCup'taki temsilcilerimizden Galatasaray, İstanbul'da 7 sayı farkla mağlup ettiği rakibi Avenida'ya deplasmanda 2 sayı farkla mağlup oldu ve adını finale yazdırdı.
Galatasaray, Eurocup’da finale yükseldi
Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 28.03.2018
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda temsilcimiz finale yükseldi.
Kadınlar EuroCup'taki temsilcilerimizden Galatasaray, İstanbul'da 7 sayı farkla mağlup ettiği rakibi Avenida'ya deplasmanda 2 sayı farkla mağlup oldu ve adını finale yazdırdı.
Galatasaray'ın finaldeki rakibi Hatay Büyükşehir Belediyespor veya İtalya ekibi Reyer olacak. Temsilcimiz Hatay Büyükşehir Belediyespor eşleşmedeki ilk maçı 74-54 kazanmıştı.
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