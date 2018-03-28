Galatasaray, Eurocup’da finale yükseldi

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda temsilcimiz finale yükseldi.

Kadınlar EuroCup'taki temsilcilerimizden Galatasaray, İstanbul'da 7 sayı farkla mağlup ettiği rakibi Avenida'ya deplasmanda 2 sayı farkla mağlup oldu ve adını finale yazdırdı.



Galatasaray'ın finaldeki rakibi Hatay Büyükşehir Belediyespor veya İtalya ekibi Reyer olacak. Temsilcimiz Hatay Büyükşehir Belediyespor eşleşmedeki ilk maçı 74-54 kazanmıştı.