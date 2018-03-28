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    29 Mart 2018, Perşembe

    GALATASARAY

    Galatasaray, Eurocup’da finale yükseldi

    Galatasaray, Eurocup’da finale yükseldi
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 28.03.2018

    FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda temsilcimiz finale yükseldi.

    Kadınlar EuroCup'taki temsilcilerimizden Galatasaray, İstanbul'da 7 sayı farkla mağlup ettiği rakibi Avenida'ya deplasmanda 2 sayı farkla mağlup oldu ve adını finale yazdırdı.

    Galatasaray'ın finaldeki rakibi Hatay Büyükşehir Belediyespor veya İtalya ekibi Reyer olacak. Temsilcimiz Hatay Büyükşehir Belediyespor eşleşmedeki ilk maçı 74-54 kazanmıştı.

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