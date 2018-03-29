Cimbom Trabzonun hızını kesecek

Ligin zirvesinde yer alan Galatasaray’da tüm dikkatler Trabzon maçına çevrildi.

Milli takım arasının ardından puan kaybetmek istemeyen Fatih Terim yoğun antrenman temposu ile konsantrasyon kaybı yaşanmaması için büyük çaba harcıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularına her maçın ayrı bir final mücadelesi olduğunu, puan kaybına tahammülleri olmadığını söyledi. Trabzonspor'un hızlı kontra ataklara çıkan bir takım olduğu ifade eden Terim, orta saha ve savunma oyuncularının dikkatini çekti.

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Terim ayrıca takım halinde hücuma çıkıp, takım halinde savunma yapılmasını istedi. Orta alanda pas hatası ve top kaybına çok dikkat etmeleri konusunda oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu.