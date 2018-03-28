28 Mart 2018, Çarşamba
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Sinan Gümüş çözümü
Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018
Daha önce beraber oynattığı Donk-Tolga ikilisinden beklediğini alamayan Terim’in, Fernando ve Selçuk’un yokluğunda farklı tercihler yapabileceği belirtiliyor.
Fernando'dan sonra Selçuk'un da oynamaması durumunda Terim'in, Donk'un yanına Belhanda'yı çekeceği, Feghouli'yi 10 numara oynatarak, bir kanada Rodrigues diğerine ise Sinan'ı koyma konusunda denemeler yaptığı bildirildi.
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