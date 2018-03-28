Sinan Gümüş çözümü

Daha önce beraber oynattığı Donk-Tolga ikilisinden beklediğini alamayan Terim’in, Fernando ve Selçuk’un yokluğunda farklı tercihler yapabileceği belirtiliyor.

Fernando'dan sonra Selçuk'un da oynamaması durumunda Terim'in, Donk'un yanına Belhanda'yı çekeceği, Feghouli'yi 10 numara oynatarak, bir kanada Rodrigues diğerine ise Sinan'ı koyma konusunda denemeler yaptığı bildirildi.