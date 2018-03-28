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    28 Mart 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Sinan Gümüş çözümü

    Sinan Gümüş çözümü
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018

    Daha önce beraber oynattığı Donk-Tolga ikilisinden beklediğini alamayan Terim’in, Fernando ve Selçuk’un yokluğunda farklı tercihler yapabileceği belirtiliyor.

    Fernando'dan sonra Selçuk'un da oynamaması durumunda Terim'in, Donk'un yanına Belhanda'yı çekeceği, Feghouli'yi 10 numara oynatarak, bir kanada Rodrigues diğerine ise Sinan'ı koyma konusunda denemeler yaptığı bildirildi.

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