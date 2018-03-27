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    27 Mart 2018, Salı

    GALATASARAY

    Galatasaray'dan 'Saygı' açıklaması

    Galatasaraydan Saygı açıklaması
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018

    Kulübü, futbol ve diğer branşlarda konuk takım taraftarlarının uygar bir ortamda maç izlemeleri için her türlü kolaylığın sağlanacağını taahhüt etti.

    Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde "Rakibe Saygı, Kendine Saygı!" başlığıyla yer alan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Ülkemizin huzur, güven ve kardeşçe dayanışmaya ihtiyaç duyduğu bugünlerde Spor Kulübü olarak; ev sahibi olduğumuz Ali Sami Yen Stadyumu ve diğer spor alanlarımızda, taraftarı olduğu takımı desteklemek amacıyla stadımıza gelen rakip takım seyircilerine karşı maç esnasında hiçbir şekilde kasıtlı aşırı yüksek ses, insani ihtiyaçların giderilmesinde zorluk gibi davranışlarda bulunmadan temel insan haklarını gözeten uygar bir ortamda maç izlemeleri için her türlü kolaylığın sağlanacağını, ek olarak her zaman rakiplere ve seyircilerine saygılı davrandığımızın bilinciyle, bu tutumumuzu sahamızdaki ilk karşılaşmada sürdüreceğimizi ve tarafımıza rakiplerimizden haklı bir resmi talep geldiğinde daha da iyileştireceğimizi spor kamuoyuna beyan ve taahhüt ederiz."

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