Biletler bugün satışta

Galatasaray’ın Pazar akşamı Türk Telekom Stadı’nda Trabzon ile oynayacağı kritik maçın biletleri bugün saat 14.00’te satışa çıkacak.

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GS Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri bilet satın alabilecek. Genel satış ise saat 11.00'de yapılacak. 65, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 ve 700 TL'den satılacak Trabzon maçı biletlerine taraftarların büyük ilgi göstermesi bekleniyor.