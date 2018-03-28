;
    28 Mart 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Biletler bugün satışta

    Biletler bugün satışta
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018

    ’ın Pazar akşamı Türk Telekom Stadı’nda Trabzon ile oynayacağı kritik maçın biletleri bugün saat 14.00’te satışa çıkacak.

    GS Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri bilet satın alabilecek. Genel satış ise saat 11.00'de yapılacak. 65, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 ve 700 TL'den satılacak Trabzon maçı biletlerine taraftarların büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Robben geliyor! Robben geliyor!
    Serkan Kırıntılı, Galatasaraya mı gidiyor? Serkan Kırıntılı, Galatasaray'a mı gidiyor?
    Yıldız oyuncudan G.Saray ve Terim itirafı Yıldız oyuncudan G.Saray ve Terim itirafı
    BİZE ULAŞIN