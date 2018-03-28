;
    28 Mart 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Linnes garantiledi

    Linnes garantiledi
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018

    ile bir yıl daha sözleşmesi olan , Fatih Terim’in yeni sezon planları arasında yerini garantiledi.

    Norveçli futbolcunun, çalışma disiplini, özverisi ve takım oyununa yatkınlığı tecrübeli hocayı memnun ederken, 'in yeni sezonda da takımda olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GALATASARAY HABERLERİ
    Robben geliyor! Robben geliyor!
    Serkan Kırıntılı, Galatasaraya mı gidiyor? Serkan Kırıntılı, Galatasaray'a mı gidiyor?
    Yıldız oyuncudan G.Saray ve Terim itirafı Yıldız oyuncudan G.Saray ve Terim itirafı
    BİZE ULAŞIN