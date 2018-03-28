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Finalin kapısında
Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında bugün İspanya’nın Perfumerias Avenida ekibine konuk olacak
Zorlu maç saat 21.30'da başlayacak. Eşleşmedeki ilk maçı 69-62 kazanan Galatasaray, rakibi karşısında galibiyetle ayrılması ya da 6 sayı farkla kaybetmesi durumunda finale yükselecek
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