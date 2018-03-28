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    28 Mart 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Finalin kapısında

    Finalin kapısında
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018

    Kadın Basketbol Takımı, yarı final rövanş maçında bugün İspanya’nın Perfumerias Avenida ekibine konuk olacak

    Zorlu maç saat 21.30'da başlayacak. Eşleşmedeki ilk maçı 69-62 kazanan Galatasaray, rakibi karşısında galibiyetle ayrılması ya da 6 sayı farkla kaybetmesi durumunda finale yükselecek

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