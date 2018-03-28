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    28 Mart 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Galatasaray tarihinden bilgiler

    Galatasaray tarihinden bilgiler
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018

    tarihinden bilgilerde bugün...

    15 Mart 1989 tarihinde Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası yarı final maçında Monaco ile 1-1 berabere kalarak bu alanda bir ilki gerçekleştiren ilk Türk kulübü oldu.

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