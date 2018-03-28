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Galatasaray tarihinden bilgiler
Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018
Galatasaray tarihinden bilgilerde bugün...
15 Mart 1989 tarihinde Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası yarı final maçında Monaco ile 1-1 berabere kalarak bu alanda bir ilki gerçekleştiren ilk Türk kulübü oldu.
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