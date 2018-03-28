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    28 Mart 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Gomis taraftarlarla buluşuyor

    Gomis taraftarlarla buluşuyor
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018

    Attığı goller ve sempatik tavırlarıyla lı taraftarların gönlünde taht kuran , yarın Aslantepe GSSTORE’da olacak.

    Fransız yıldız, saat 15.00'te taraftarlarla buluşacak ve lisanslı ürünleri imzalayacak. Taraftarların etkinliğe büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

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