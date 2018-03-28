28 Mart 2018, Çarşamba
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Gomis taraftarlarla buluşuyor
Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018
Attığı goller ve sempatik tavırlarıyla Galatasaraylı taraftarların gönlünde taht kuran Bafetimbi Gomis, yarın Aslantepe GSSTORE’da olacak.
Fransız yıldız, saat 15.00'te taraftarlarla buluşacak ve lisanslı ürünleri imzalayacak. Taraftarların etkinliğe büyük ilgi göstermesi bekleniyor.
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