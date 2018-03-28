Galatasarayda aday enflasyonu

Galatasaray Başkanlığı için şimdiden dört aday çıktı. Mustafa Cengiz ve Ali Fatinoğlu aday olduklarını resmen açıkladı. Cemal Özgörkey çalışmalara başladığını söyledi. Eski başkan Dursun Özbek’in de hazırlık yaptığı biliniyor

Galatasaray'da seçim yarışı hızlandı. 20 Ocak'taki kongrede sadece Mustafa Cengiz ve Dursun Özbek'in yarışmasına karşın Mayıs ayındaki seçim oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. Mevcut başkan Mustafa Cengiz ve Ali Fatinoğlu aday olduklarını resmen açıklarken Cemal Özgörkey de büyük talep olduğunu belirterek, bu ilgiye olumlu yaklaştığını söyledi. Son seçimi kaybeden Dursun Özbek'in de Mayıs ayındaki kongrede adaylar arasında yerini alması bekleniyor. Bu durumda Galatasaray'ın başkanlık koltuğuna şimdiden dört aday bulunuyor. Öte yandan gözler çalışmalara başladığını belirten Cemal Özgörkey'de... Adnan Polat yönetiminden stada Ali Sami Yen adı verilmediği için ayrılan, 2014'te Ünal Aysal'ın başkan olması için önerdiği Özgörkey'in, camianın önemli isimleri Faruk Süren, Duygun Yarsuvat ve Ünal Aysal'dan destek gördüğü belirtiliyor.

ALBAYRAK'A YAKIN

Aysal'ın mali anlamda, Süren'in kongrede, Yarsuvat'ın ise önüne çıkabilecek herhangi bir hukuki sorun konusunda destek verdiği ifade edildi. Cemal Özgörkey'in güçlü bir liste kurabileceği şu anda Mustafa Cengiz ile çalışan Abdürrahim Albayrak ile Burak Elmas'ı yönetime alabileceği de gelen ilk bilgiler arasında... Kısaca Galatasaray'ın mayıs ayında yapılacak kongresi oldukça çetin geçmeye aday görünüyor.

ADAYLAR NE DEDİ?

MUSTAFA CENGİZ: Galatasaray başkanlığına yeniden adayım. En zor dönemde arkadaşlarım elini taşın altına koydu. Eğer 3 yıl için seçilirsem Galatasaray'ı şahlandırmayı, Avrupa'nın, dünyanın tepesine oturtmak istiyorum

DURSUN ÖZBEK: Bu iş burada bitmedi. Mayıs ayındaki seçimde tekrar aday olacağım. Daha güçlü bir yönetimle bu kez kazanacağım.

CEMAL ÖZGÖRKEY: Önümüzdeki hafta başında kararım kesinleşmiş olur. Bunu da duyuracağım. Ancak başkan adayı olmak için bir çalışma içerisindeyim.

ALİ FATİNOĞLU: Taraftar olarak gurur kaynağımız olan camiamız bugün ekonomik olarak çok zorda, sadece elimizi değil gövdemizi de taşın altına sokup Galatasaray'ımızı rahatlatmak boynumuzun borcudur.