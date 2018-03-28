Cengizden Özbeke uyarı

28 Mart 2018, Çarşamba
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Cengiz'den Özbek'e uyarı
Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018
Mustafa Cengiz’den Dursun Özbek’e koyduğu temlikleri kaldırması konusunda ikinci uyarı geldi.
İlk uyarıyı başkan seçilir seçilmez, ikinci uyarıyı ise akiller toplantısında yapan Cengiz'in son uyarısı ise daha sert oldu. Cengiz, Özbek'i kulübe borç olarak verdiği krediye faiz işletmekle suçladı ve bir an önce temlikleri kaldırmasını istedi.
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