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    28 Mart 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Cengiz'den Özbek'e uyarı

    Cengizden Özbeke uyarı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018

    ’den ’e koyduğu temlikleri kaldırması konusunda ikinci uyarı geldi.

    İlk uyarıyı başkan seçilir seçilmez, ikinci uyarıyı ise akiller toplantısında yapan Cengiz'in son uyarısı ise daha sert oldu. Cengiz, Özbek'i kulübe borç olarak verdiği krediye faiz işletmekle suçladı ve bir an önce temlikleri kaldırmasını istedi.

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