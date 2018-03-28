Cengizden Özbeke uyarı

Mustafa Cengiz’den Dursun Özbek’e koyduğu temlikleri kaldırması konusunda ikinci uyarı geldi.

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İlk uyarıyı başkan seçilir seçilmez, ikinci uyarıyı ise akiller toplantısında yapan Cengiz'in son uyarısı ise daha sert oldu. Cengiz, Özbek'i kulübe borç olarak verdiği krediye faiz işletmekle suçladı ve bir an önce temlikleri kaldırmasını istedi.